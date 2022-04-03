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09:13 (мск), источник: РБК

В Казахстане сообщили о задержании планировавшего покушение на Токаева

В Казахстане сотрудники контрразведки задержали «агента иностранной разведки», который планировал покушение на президента Касым-Жомарт Токаева, говорится в сообщении Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Задержание прошло 25 марта в Нур-Султане, задержанного в КНБ называют «агентом “А”.

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Помимо покушения на президента, он, по данным комитета, планировал покушение на некоторых высокопоставленных госслужащих, совершение терактов против сотрудников специальных и правоохранительных органов.

Также задержанный получал задания «по продвижению антироссийской пропаганды в Республике Казахстан и созданию в обществе русофобских взглядов, путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов», сообщили в КНБ.

При обыске у «агента “А” обнаружили и изъяли снайперскую винтовку, наркотики и крупную сумму денег.

«Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде», — отметили в КНБ.

Задержанный признался в перечисленных комитетом действиях «по заданию и в интересах иностранного государства», говорится в сообщении.

Ведется расследование по ч.1 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.4 ст. 255 (акт терроризма) УК Казахстана.

На прошлой неделе Токаев пообещал «масштабные реформы» и «строительство нового Казахстана». Он напомнил о массовых протестах, которые прошли в республике в начале января на фоне повышения цен на газ, но позже переросли в антиправительственные выступления. Политические реформы Токаев пообещал республике еще тогда.

В середине марта он также заявил, что Казахстан должен перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. «Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», — пояснял он.

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