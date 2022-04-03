Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод в районе Одессы

«Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении», — сказал Конашенков.
За минувшую ночь оперативно-тактическая авиация поразила 51 объект ВСУ, добавил Конашенков. Это четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Барвенково и Славянска, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники.
Кроме того, средства ПВО сбили в воздухе два украинских беспилотника неподалеку от сел Кудряшовка и Шуровка.
Всего за время военной спецоперации российская армия уничтожила 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотных летательных аппарата, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронемашин, 207 установок реактивных систем залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1781 военный автомобиль, заключил представитель Минобороны.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.