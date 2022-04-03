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10:49 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минобороны заявили об уничтожении двух беспилотников на Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на Украине. Об этом в воскресенье, 3 апреля, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что беспилотники были сбиты средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка.

За ночь, по данным ведомства, боевая авиация России поразила 51 военный объект Украины, в том числе четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины.

Всего с начала операции уничтожены 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 БПЛА, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1781 единица специальной военной автомобильной техники.

О начале спецоперации России на Украине было объявлено 24 февраля.

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