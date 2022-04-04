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10:05 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров заявил, что Мариуполь скоро будет полностью очищен

ГРОЗНЫЙ, 4 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео боев в Мариуполе и заявил, что большая часть города находится под контролем российских военных и что скоро он будет полностью очищен от националистов.

Источник: © РИА Новости

«Большая часть Мариуполя под контролем российских Вооружённых сил. Для местного населения организованы непрерывные поставки гуманитарной помощи. Уверен, что в скором времени город будет полностью очищен от скверного националистического явления», — сообщил Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни 31 марта рассказывал, что Мариуполь освобождён уже на 90−95% и осталось освободить только крупный металлургический комбинат «Азовсталь». О начале его штурма Кадыров сообщил в субботу.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.

Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря.

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