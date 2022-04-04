11:05 (мск), источник: RTVi
В Подмосковье автобус упал с эстакады. Есть погибшие
В Подмосковье рейсовый автобус пробил отбойник и упал с эстакады на трассе М9, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
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«При повороте на деревню Матренино рейсовый автобус сообщением Москва — Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу. По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека», — рассказали в министерстве. По данным МЧС, всего в автобусе находились 20 человек. 9 человек пострадали, добавили РИА Новости в экстренных службах.
Как рассказал источник ТАСС, пострадали 18 человек. В МЧС агентству сообщили, что авария произошла в 10:00 по московскому времени, по предварительным данным — водитель не справился с управлением.
В связи с ДТП прокуратура Московской области организовала проверку. В ходе нее ведомство оценит, соблюдалось ли в случае с этим рейсовым автобусом законодательство в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. На место аварии выехал исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко.