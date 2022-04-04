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11:21 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об уничтожении 14 военных объектов Украины

По данным Минобороны, среди уничтоженных объектов два пункта управления, две пусковые установки ЗОК «Бук-М1», одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего.

Источник: РИА "Новости"

Российская авиация в течение ночи поразила 14 военных объектов Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины», — сказал он.

По словам Конашенкова, среди них два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районах Красногорка (Кировоградская область) и Верхнеторецкое (Донецкая область), одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.

Вооруженные силы России также нанесли удар по аэродрому в пригороде Николаева 3 апреля, уничтожено три вертолета ВСУ, сообщил генерал.

Кроме того, по данным Минобороны, российские военные за минувшую ночь сбили шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка (Донецкая область), Индустриальное (Луганская область), Великая Новоселка (Донецкая область). Всего с начала спецоперации сбито 392 украинских беспилотника, уточнил Конашенков.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. По его словам, ее целью являются «демилитаризация» и «денацификация» Украины. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой и ввел военное положение. Генассамблея ООН потребовала от России прекратить огонь и вывести войска.

Россия и Украина ведут переговоры с конца февраля. После встречи в Стамбуле, где Киев предложил закрепить нейтральный статус в обмен на гарантии безопасности от стран Совета Безопасности ООН, стороны заявили о прогрессе в переговорах.

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