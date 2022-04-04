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18:10 (мск), источник: © РИА Новости

Генпрокуратура начала проверку публикаций в интернете о Буче

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ в понедельник сообщила о начале проверки распространяемых в интернете публикаций о ситуации в городе Буча Киевской области.

Источник: © РИА Новости

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии с СК РФ проверяются распространяемые в сети интернет публикации о ситуации в Буче Киевской области», — говорится в релизе.

Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что «погибшие» шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из «погибших» меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.

В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча, являются «очередной провокацией».

Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

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