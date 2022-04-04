Украинские силовики использовали в Попасной запрещенные мины «Лепесток»

Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.
«Применяют (украинские силовики — ред.) кассетные бомбы и раскидывают мины “Лепестки”, — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинские силовики сбрасывают кассетные заряды с «Лепестками» с беспилотных летательных аппаратов. По его словам, помимо «Лепестков» украинские военнослужащие применяют в данном районе также противопехотные шрапнельные мины и мины, начиненные металлическими дротиками.
Боевое применение противопехотных мин является достаточно простой процедурой. Например, минами советского производства ПФМ-1 («Лепесток») или аналогичными им американскими BLU-43 можно за короткое время буквально засеивать огромные площади. Для их доставки могут использоваться артиллерийские системы, авиация или саперные машины.
Последние модели противопехотных мин, массово производившиеся в последние годы холодной войны, представляют собой легкие контейнеры, начиненные взрывчаткой и поражающими элементами. Взрыв такой мины зачастую не убивает сразу, а наносит тяжелые увечья подорвавшемуся на ней человеку. Жертва часто погибает от потери крови, а если медпомощь была оказана немедленно, становится инвалидом на всю жизнь, обычно теряя ногу. Самая большая опасность противопехотных мин заключается в том, что заминированные территории, оставшиеся после вооруженных конфликтов, еще много лет представляют угрозу для мирных жителей. Особенно большой опасности подвергаются дети, которые зачастую игнорируют запреты, предупредительные знаки и заграждения, окружающие неразминированные зоны.