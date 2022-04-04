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22:02 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска выпустили шесть мин крупного калибра по Калиново в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Калиново в ЛНР с применением минометов, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 20.45 с направления н.п. Новозвановка по н.п. Калиново с применением минометов 120 мм (6 мин)», — заявили в представительстве.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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