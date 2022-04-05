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09:34 (мск), источник: © РИА Новости

Издеваются над пленными только нацбаты, заявил украинский солдат

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Издеваются над попавшими в плен российскими военнослужащими только националистические батальоны, заявил военнослужащий войск Украины Александр Борщ.

Источник: Reuters

Он отметил, что видел кадры издевательств над российским военнопленными, которым простреливали ноги.

«Да, видео видел, но к солдатам ВСУ это не относится, они так не поступают. Поступают так национальные батальоны вроде “Азова”. Они совершают, получается, военное преступление», — сказал он на видеозаписи, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

Борщ рассказал, что родился в 1999 году, проходил службу в 95-й бригаде 12-го отдельного батальона. Стоял со своей ротой под Харьковом, где попал в бой с российскими войсками. Был ранен в спину и ногу, сутки пролежал в лесополосе. Был найден на следующий день военными РФ. После оказания первой помощи и перевозки был отправлен в Россию, где его прооперировали. Говорит, что ему уже намного лучше.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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