Володин назвал ситуацию в Буче «спектаклем для западного зрителя»

«Вашингтон и Брюссель — сценаристы и режиссеры. Киев — актеры. США проделывали аналогичное в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, на той же Украине в мариупольском роддоме», — написал он.
По его словам, целью этого является дискредитация России, обоснование санкций и «других недружественных действий», обострение ситуации на Украине.
Спикер Госдумы считает, что страны НАТО не хотят проводить расследование произошедшего, к чему призывает Россия, поскольку «виновные уже назначены».
3 апреля Reuters и AFP, а также украинские власти распространили кадры из городов Буча и Ирпень в Киевской области с трупами на улицах и массовыми захоронениями. Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил AFP, что еще 280 человек похоронены в братских могилах.
Минобороны России назвало эти публикации провокацией. В военном ведомстве подчеркнули, что за то время, пока город был под контролем российских войск, «ни один местный житель не пострадал».
В министерстве отметили, что «свидетельства преступлений в Буче» стали публиковать только, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины и украинские журналисты, спустя четыре дня после ухода российских военных 30 марта. 1 апреля мэр Бучи сообщил, что российские войска покинули город 31 марта.
США, Великобритания и Евросоюз заявили о планах ужесточить санкции против России. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что всего с территории Киевской области, с которой вышли российские войска, на экспертизу вывезли 410 тел, предположительно, мирных жителей.
Москва дважды запрашивала проведение заседания Совета Безопасности ООН из-за Бучи, но получила отказ. Оно состоится 5 апреля по британской инициативе, и постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что на заседании будут представлены доказательства российской позиции.