Медведев назвал провокацию в Буче фейком украинской пропаганды

«Призрак Киева», изображение самолёта, которое взято из компьютерной игры. Сбитый банкой огурцов беспилотник. Сдавшиеся русскому военному кораблю «погибшие герои». Мариупольский роддом, теперь — Буча. Что их объединяет? Это фейки, вызревшие в циничном воображении украинской пропаганды. Многочисленные пиар-агентства, «фабрики троллей», курируемые западными правительствами и их «ручными» НКО и НПО, стряпают их за огромные деньги", — написал Медведев в своём Telegram-канале.
«День ото дня новости о “страшилках” и “перемогах” становятся все более бредовыми. Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем! Для расчеловечевания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и терробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей», — написал Медведев.