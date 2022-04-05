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10:31 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев назвал провокацию в Буче фейком украинской пропаганды

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кадры с погибшими мирными жителями из Бучи и информацию о бомбежке роддома в Мариуполе фейками, которые «стряпают» за деньги различные PR-агентства и НКО.

Источник: РИА "Новости"

«Призрак Киева», изображение самолёта, которое взято из компьютерной игры. Сбитый банкой огурцов беспилотник. Сдавшиеся русскому военному кораблю «погибшие герои». Мариупольский роддом, теперь — Буча. Что их объединяет? Это фейки, вызревшие в циничном воображении украинской пропаганды. Многочисленные пиар-агентства, «фабрики троллей», курируемые западными правительствами и их «ручными» НКО и НПО, стряпают их за огромные деньги", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

«День ото дня новости о “страшилках” и “перемогах” становятся все более бредовыми. Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем! Для расчеловечевания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и терробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей», — написал Медведев.

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