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12:12 (мск), источник: © РИА Новости

В Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка

БЕРЛИН, 5 апр — РИА Новости. В Германии закрыли серверную инфраструктуру крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra Market, говорится в сообщении федерального ведомства уголовной полиции.

Источник: © РИА Новости

«Были конфискованы биткоины на сумму, эквивалентную в настоящее время примерно 23 миллионам евро, которые относятся к торговой площадке», — добавили там.

Против операторов и администраторов платформы ведется предварительное расследование по подозрению в коммерческой деятельности криминальных торговых площадок в интернете, в коммерческом приобретении или предоставлении возможности для нелегальной торговли наркотиками, а также в отмывании денег.

Этому предшествовали «масштабные расследования», которые проводились BKA и прокуратурой Франкфурта «с августа 2021 года и в которых участвовали органы власти США», говорится в сообщении.

Нелегальная торговая площадка представляла собой русскоязычную платформу Darknet, доступ к которой был открыт как минимум с 2015 года. На платформе, где были зарегистрированы более 19 тысяч продавцов и около 17 миллионов пользователей, велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. По оценкам BKA, Hydra Market, вероятно, была нелегальной площадкой с самым высоким оборотом в мире. Только в 2020 году ее продажи составили не менее 1,23 миллиарда евро.

Во время загрузки произошла ошибка.
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