В Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка

«Были конфискованы биткоины на сумму, эквивалентную в настоящее время примерно 23 миллионам евро, которые относятся к торговой площадке», — добавили там.
Против операторов и администраторов платформы ведется предварительное расследование по подозрению в коммерческой деятельности криминальных торговых площадок в интернете, в коммерческом приобретении или предоставлении возможности для нелегальной торговли наркотиками, а также в отмывании денег.
Этому предшествовали «масштабные расследования», которые проводились BKA и прокуратурой Франкфурта «с августа 2021 года и в которых участвовали органы власти США», говорится в сообщении.
Нелегальная торговая площадка представляла собой русскоязычную платформу Darknet, доступ к которой был открыт как минимум с 2015 года. На платформе, где были зарегистрированы более 19 тысяч продавцов и около 17 миллионов пользователей, велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. По оценкам BKA, Hydra Market, вероятно, была нелегальной площадкой с самым высоким оборотом в мире. Только в 2020 году ее продажи составили не менее 1,23 миллиарда евро.