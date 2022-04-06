09:53 (мск), источник: РБК
Глава Курской области заявил о попытке обстрела погранперехода с Украины
Российские пограничники успешно подавили огневые точки ответным огнем.
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Позиции пограничников в Курской области в районе погранперехода Суджа 5 апреля попытались обстрелять со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.
Он утверждает, что группа украинских боевиков провела обстрел из миномета, но снаряды не достигли территории России. «Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет», — отметил Старовойт.
Власти Курской области находятся на связи в круглосуточном режиме с погрануправлением по региону и Минобороны России. Старовойт попросил местных жителей сохранять спокойствие.
Все силовые службы в Курской области 1 апреля перевели в режим повышенной готовности из-за пожара на нефтебазе в Белгороде, причиной которого стал авиаудар с двух вертолетов Вооруженных сил Украины.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что украинские вертолеты зашли на территорию России на малых высотах. В результате пожара пострадали два человека, погибших нет.
Курская и Белгородская области граничат с Харьковской и Сумской областями Украины. Ранее власти регионов сообщали об обстрелах и попадании снарядов с украинской стороны.
Так, в конце марта в Курской области был обстрелян погранпункт в поселке Теткино, который граничит с селом Рыжевка Сумской области, говорил губернатор. Этот погранпункт уже попадал под обстрел 24 февраля, сообщала ФСБ.