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10:34 (мск), источник: © РИА Новости

Российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Средства ПВО Вооруженных сил РФ сбили в воздухе четыре украинских беспилотника, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Бердянск, Горняк, Уванское и Чернобаевка», — сказал Конашенков.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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