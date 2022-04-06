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11:42 (мск), источник: ТАСС

Минобороны России показало видео пусков ракет «Оникс» по наземным целям на Украине

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» выполнил пуск двух ракет «Оникс» по наземным целям, расположенным на территории Украины. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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«Расчет берегового ракетного комплекса “Бастион” с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет “Оникс” по назначенным наземным целям на территории Украины», — говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, пуски были выполнены в рамках выполнения задач специальной военной операции. На опубликованных Минобороны России кадрах видно, как стартует ракета.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск, которые осуществляли снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и в Донбассе.

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