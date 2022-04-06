Российский посол рассказал подробности ЧП в Бухаресте

«Сегодня утром, видимо, сел в свой автомобиль — этого я не могу утверждать по поводу собственности автомобиля, поставил на соседнее с водителем сидение пару канистр, еще несколько канистр в багажнике», — сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».
Дипломат подчеркнул, что после того, как правоохранители попытались вытащить водителя из машины, он поджег бензин.
Валерий Кузьмин не исключил, что пытавшийся протаранить ворота российского посольства мог страдать психической неуравновешенностью.
«Что здесь можно увидеть? Наверное, для родственников этого человека, для его матери, возможно, отца — это (гибель водителя) большая трагедия. Наверное, он был в состоянии аффекта, наверное, он страдал некой душевной, психической неуравновешенностью», — сказал посол.
Посольство РФ в Бухаресте получало сообщения с «угрозами взрыва», сообщил ранее посол.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что водитель, который погиб, врезавшись в ограждение посольства России в Бухаресте, накануне был осужден на 15 лет за сексуальное насилие над падчерицей.