Итальянские СМИ сообщили о попытке поджога виллы Соловьева на Комо

В марте Фингвардия Италии наложила на виллу в местечке Ловено (коммуна Менаджио) на западном берегу озера Комо арест после попадания Соловьева в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине.
Прибывшие на место пожарные, которых, предположительно, вызвал один из местных жителей, без труда потушили возгорание. Отмечается, что поджигатели использовали покрышки. Как пишет издание, от действий злоумышленников пострадал и другой, предположительно, принадлежащий Соловьеву дом на Комо, на стенах которого они оставили некие надписи.
Карабинеры провинции Комо начали расследование по факту поджога, изъяв материалы с камер видеонаблюдения. Также правоохранители, сообщает Corriere, связались с самим ведущим.
По утверждению издания, Соловьев владеет тремя объектами на Комо общей стоимостью 8 миллионов евро.