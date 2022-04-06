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15:55 (мск), источник: © РИА Новости

Итальянские СМИ сообщили о попытке поджога виллы Соловьева на Комо

РИМ, 6 апр — РИА Новости. Неизвестные утром в среду совершили попытку поджога виллы российского телеведущего Владимира Соловьева в итальянском городе Комо, сообщает газета Corriere della Sera.

В марте Фингвардия Италии наложила на виллу в местечке Ловено (коммуна Менаджио) на западном берегу озера Комо арест после попадания Соловьева в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине.

Прибывшие на место пожарные, которых, предположительно, вызвал один из местных жителей, без труда потушили возгорание. Отмечается, что поджигатели использовали покрышки. Как пишет издание, от действий злоумышленников пострадал и другой, предположительно, принадлежащий Соловьеву дом на Комо, на стенах которого они оставили некие надписи.

Карабинеры провинции Комо начали расследование по факту поджога, изъяв материалы с камер видеонаблюдения. Также правоохранители, сообщает Corriere, связались с самим ведущим.

По утверждению издания, Соловьев владеет тремя объектами на Комо общей стоимостью 8 миллионов евро.

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