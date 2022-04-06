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14:42 (мск), источник: РБК

Поклонская связала события в Буче с ненавистью к украинцам и русским

Замглавы Россотрудничества, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не верит обвинениям в адрес России по ситуации в украинской Буче, а также предложила подумать, кто получил от нее выгоду. Об этом она написала в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

«Понимаю одно: тот, кто причастен к преступлениям такого рода, не имеет человеческого облика и питает ненависть и к украинцам, и к русским. Очень жаль, что не все это понимают», — отметила Поклонская.

По словам экс-депутата, скорее всего, «никто никогда не узнает правды», а сама она готова поверить в объективность каких-либо выводов после того, как лично примет участие в расследовании случившегося. При этом Поклонская заявила, что «обвинительное заключение уже написано».

3 апреля украинские власти и западные СМИ распространили фотографии и видео из Бучи под Киевом, на которых видны трупы. Reuters писал, что это тела мирных жителей. Минобороны России назвало материалы из Бучи провокацией. В ведомстве пояснили, что российские военные покинули город 30 марта и за то время, что он находился под контролем, никто из местных жителей не пострадал.

МИД счел целью распространения материалов из Бучи срыв российско-украинских переговоров. Как позднее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, Киев пытался прервать переговорный процесс после того, как «СМИ разогнали фальшивку про город Буча».

Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совета Безопасности по Буче, но оба раза получила отказ. В итоге ситуацию в городе обсудили на запланированном ранее заседании Совбеза по Украине, которое прошло 5 апреля. Большинство участников заявило о необходимости международного расследования произошедшего в Буче, в том числе ключевые союзники России — Индия и Китай.

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