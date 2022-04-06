Украинского журналиста Гордона внесли в список террористов и экстремистов

«Перечень террористов и экстремистов (включенные) <…> Национальная часть <…> Физические лица <…> Гордон Дмитрий Ильич, 21.10.1967 года рождения, город Киев Украинской ССР», — указывается в соответствующем перечне на сайте ведомства.
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Гордона по трем статьям ч. 2 ст. 354, п. «б» ч. 2 ст. 282, п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации).
Отмечалось, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на РФ и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он также распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан, указывало ведомство.