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23:34 (мск), источник: ТАСС

NYT подтвердила подлинность видео расправы украинских солдат над военными России

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Газета The New York Times в среду подтвердила подлинность видеозаписи, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами.

Источник: AP 2022

«Опубликованное в сети в понедельник видео, подлинность которого подтверждена The New York Times, демонстрирует, как группа украинских солдат убивает пленных российских военнослужащих неподалеку от деревни к западу от Киева», — пишет издание.

На кадрах видеозаписи запечатлено, как украинские военные несколько раз стреляют в подающего признаки жизни, предположительно, российского военнослужащего, лежащего на дороге. Рядом с ним видны тела еще нескольких военных, предположительно, убитых. По утверждению The New York Times, видеозапись была сделана 30 марта во время отвода российских войск от Киева.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.

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