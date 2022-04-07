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09:31 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские националисты устроили провокацию в порту Мариуполя

ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщает, что украинские националисты осуществили очередную провокацию в порту Мариуполя, подожгли корабль управления «Донбасс».

Источник: AFP 2022

Народная милиция ДНР сообщала во вторник, что украинские националисты в порту Мариуполя уничтожают иностранные суда, зафиксировали задымление на турецком судне «Азбург», действующего под Доминиканским флагом.

«Украинские боевики осуществили очередную провокацию. Умельцами 83 ЦИПсО и националистами “Азова” осуществлен поджог корабля управления “Донбасс”», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

По сообщениям ведомства, в настоящее время на борту обоих судов продолжается пожар, наблюдается задымление.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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