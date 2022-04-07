20:42 (мск), источник: Московский комсомолец
На главреда «Новой газеты», нобелевского лауреата Муратова напали в поезде
Издание сообщило, что на главного редактора, лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова совершено нападение.
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По словам журналистов, нападение совершил неизвестный в вагоне поезда Москва — Самара. Отправление поезда было задержано в связи с инцидентом.
«Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет», — сообщил сам Муратов.
Журналист добавил, что нападавший выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов».