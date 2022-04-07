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20:42 (мск), источник: Московский комсомолец

На главреда «Новой газеты», нобелевского лауреата Муратова напали в поезде

Издание сообщило, что на главного редактора, лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова совершено нападение.

Источник: РИА "Новости"

По словам журналистов, нападение совершил неизвестный в вагоне поезда Москва — Самара. Отправление поезда было задержано в связи с инцидентом.

«Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет», — сообщил сам Муратов.

Журналист добавил, что нападавший выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов».

 На главреда "Новой газеты", нобелевского лауреата Муратова напали в поезде
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