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21:44 (мск), источник: Известия

Пять человек ранены в результате перестрелки в Тель-Авиве

Пять человек получили ранения в результате стрельбы в Тель-Авиве. Как 7 апреля уточняет израильская радиостанция Kan, опасность по-прежнему сохраняется.

В полиции Тель-Авива уточнили, что двое преступников открыли огонь по людям в центре города. Одного из них удалось нейтрализовать. Второй скрывается в одном из домов и ведет огонь по правоохранителям.

На месте работают медики.

27 марта двое неизвестных открыли огонь по полицейским в израильской Хадере, в результате чего два человека погибли, ранения получили семь человек. Нападавшие нейтрализованы. В полиции заявили, что речь идет о «подозрении на теракт».

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