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04:28 (мск), источник: © РИА Новости

Одного из главарей якудза арестовали в США при попытке купить ракеты ПВО

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Американские правоохранители арестовали одного из главарей крупнейшей в Японии организованной преступной группировки якудза, который пытался приобрести ракеты ПВО, украденные на военной базе США в Афганистане, сообщила прокуратура южного округа Нью-Йорка.

Источник: AP 2022

По данным обвинителей, 57-летний Такеси Эбисава находится в поле зрения сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) с 2019 года. Он был арестован в Нью-Йорке в понедельник, 4 апреля. В рамках этого дела также задержаны трое граждан Таиланда.

Доказательную базу против обвиняемых удалось создать с помощью сотрудника DEA, который в качестве агента под прикрытием выдавал себя за продавца оружием, которым интересовался высокопоставленный якудза, отмечается в коммюнике прокуратуры.

В качестве оплаты за оружие Эбисава планировал ввезти в США не менее тонны наркотиков для их реализации на улицах Нью-Йорка и других городов. Приобретенные ракеты класса «земля-воздух» он планировал передать боевикам из действующих в Мьянме этнических вооруженных группировок.

Газета New York Daily News сообщает, что помимо ракет ПВО в партии оружия, предназначенной для повстанцев в Мьянме, фигурировали более 70 реактивных танковых гранатометов и десять пулеметов M-60.

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