Одного из главарей якудза арестовали в США при попытке купить ракеты ПВО

По данным обвинителей, 57-летний Такеси Эбисава находится в поле зрения сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) с 2019 года. Он был арестован в Нью-Йорке в понедельник, 4 апреля. В рамках этого дела также задержаны трое граждан Таиланда.
Доказательную базу против обвиняемых удалось создать с помощью сотрудника DEA, который в качестве агента под прикрытием выдавал себя за продавца оружием, которым интересовался высокопоставленный якудза, отмечается в коммюнике прокуратуры.
В качестве оплаты за оружие Эбисава планировал ввезти в США не менее тонны наркотиков для их реализации на улицах Нью-Йорка и других городов. Приобретенные ракеты класса «земля-воздух» он планировал передать боевикам из действующих в Мьянме этнических вооруженных группировок.
Газета New York Daily News сообщает, что помимо ракет ПВО в партии оружия, предназначенной для повстанцев в Мьянме, фигурировали более 70 реактивных танковых гранатометов и десять пулеметов M-60.