Злоумышленники стали чаще похищать личные данные россиян

«Мы видим рост количества рассылок вредоносных программ: шпионского ПО (на 72%), бэкдоров — лазеек, которые намеренно оставляются разработчиками (131%), загрузчиков (325%). По масштабам в лидерах — программы-шпионы, которые позволяют похищать данные пользователей: логины и пароли, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию», — сообщил руководитель центра реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB компании Group-IB Александр Калинин.
По данным Positive Technologies, частота использования шпионского ПО для кражи данных россиян c I квартала увеличилась на 17%.
Итоги IV квартала 2021 года показали, что 73% инцидентов заканчивались утечками личных данных, сказано в исследовании компании Positive Technologies. Для сравнения: в III квартале 2021-го успешными были лишь 62% атак.
Эксперты рекомендуют пользователям внимательно относиться к различного рода «интересным предложениям» и не смотреть фильмы и сериалы на сомнительных ресурсах.
Впрочем, злоумышленники активно используют не только возможности вредоносных программ, но и социальную инженерию в чистом виде, предупредили эксперты.
При этом часть мошеннических call-центров по-прежнему занимает другую нишу: их сотрудники в начале разговора представляются якобы сотрудниками правоохранительных органов. Конечная цель у злоумышленников остается неизменной — выманить данные и деньги абонентов, подчеркнул специалист.