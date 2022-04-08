10:55 (мск), источник: Life.ru
Не хватило полосы: «Боинг» DHL при посадке разломился надвое
Обошлось без жертв: самолёт, скорее всего, уже не восстановить, а вот экипаж грузового лайнера отделался большим испугом.
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Грузовой самолёт Boeing 757 разломился на две части во время аварийной посадки в Коста-Рике. Во время полёта у лайнера произошла поломка: отказала гидравлическая система. Экипаж запросил экстренное приземление.
Как сообщает The Guardian, случилось это в аэропорту Хуан Сантамария — воздушной гавани Сан-Хосе, столицы страны. Пилоты Boeing757−200 запросили посадку почти сразу после взлёта. На полосе были подготовлены машины экстренных служб. Они понадобились, чтобы не допустить пожара.
Издание пишет, что, несмотря на такие последствия аварийной посадки для воздушного судна, экипаж отделался испугом. Авария нарушила график вылетов, что коснулось нескольких тысяч пассажиров. Авиационные власти страны теперь проведут расследование, что стало причиной инцидента. Разбирательства назначила и компания DHL.