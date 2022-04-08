09:16 (мск), источник: Life.ru
Два человека оказались под завалом на шахте в Кузбассе
По предварительным данным, связь с горняками установлена, они живы. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.
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Два человека оказались под завалом после обрушения породы на шахте «Талдинская-Западная» в Кемеровской области.
Как Лайфу сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства, горняки живы.
Уточняется, что на шахте произошла деформация крепления сопряжения, в результате чего выход работников был затруднён. С ними имеется связь, подача воздуха осуществляется в необходимом объёме. Сейчас идут работы по восстановлению доступа. На месте работает два отделения горноспасателей.
Ранее Лайф рассказывал, что из кузбасской шахты «Осинниковская» извлекли тело рабочего, погибшего при обвале породы. Авария на объекте произошла утром 24 марта. По предварительным данным, причиной стал выброс газов.