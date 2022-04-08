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09:27 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Града»

ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустили 25 ракет из «Града» и шесть 122-миллиметровых снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 06:58 (совпадает с мск) населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено 25 ракет из БМ-21 “Град”; 08:25 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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