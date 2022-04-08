МВД возбудило дело в отношении гендиректора российского оборонного завода

По сведениям издания, Александрова арестовали 3 апреля. Ему вместе с начальником управления по логистике и материально-техническому снабжению завода Александром Цыбульковым и начальником отдела сбыта Александром Степановым вменяют совершение преступления по статье 160 («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») УК РФ.
По данным следствия, фигуранты произвели «безвозмездное отчуждение» в пользу сторонней организации воздухораспределителей, блоков охладителя воды, масла и холодильников, изготовленных «Буревестником» в рамках исполнения оборонзаказа. При этом продукция была новой и пригодной к использованию. Ущерб от их действий составил около 50 миллионов рублей.
10 января сообщалось, что в Новосибирске главу оборонного завода обвинили в афере с акциями на 593 миллиона рублей.