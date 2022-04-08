11:35 (мск), источник: © РИА Новости
Украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску
ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Украинские войска ударили по Краматорску ракетой «Точка-У», сообщил в телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР.
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«В районе железнодорожного вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК “Точка-У” упали в непосредственной близости с вокзалом», — говорится в публикации.
В штабе подчеркнули, что это устаревший ракетный комплекс, который не стоит на вооружении в России, ДНР и ЛНР, но активно используется украинскими формированиями.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за 51 день эскалации украинские формирования 1729 раз обстреляли территорию республики, выпустив 19 401 боеприпас различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК «Точка-У».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.