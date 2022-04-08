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12:32 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 98 процентов

ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. Мариуполь освобожден на 98 процентов, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Источник: © РИА Новости

«Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод “Азовсталь”, который нацисты переоборудовали в настоящую крепость», — написал он.

По его словам, завершающую фазу спецоперации в Мариуполе обсуждали на оперативном совещании с командирами всех отрядов. Депутат Госдумы Адам Делимханов и командующий 8-й армией генерал-лейтенант Андрей Мордвичев подробно рассмотрели все варианты по решающему штурму укрытий боевиков.

«В режиме видеосвязи я пообщался с нашими братьями, внес свои предложения в план действий, пожелал удачи и успехов бойцам», — добавил Кадыров.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Бои за освобождение Мариуполя идут уже больше месяца. Большую часть города удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе «Азовстали», где, по сведениям Народной милиции ЛНР, укрываются около трех с половиной тысяч боевиков. В основном это националистический полк «Азов», против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.

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