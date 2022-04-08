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13:44 (мск), источник: Ведомости

Песков объяснил заявление о «значительных потерях» России в рамках спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, говоря о значительных потерях российской армии в ходе спецоперации на Украине, опирался на данные Минобороны о 1351 погибшем военном.

Источник: Reuters

«Мы с вами располагаем только теми цифрами, которое публикует Министерство обороны. Это же значительная цифра», — ответил Песков на вопрос, опирался ли он на последние опубликованные данные Минобороны по потерям, когда заявил о значительных потерях армии.

Накануне в интервью Sky News Песков заявил, что потери России в ходе спецоперации на Украине значительны. Он отметил, что российские власти надеются на завершение спецоперации в обозримом будущем либо путем достижения поставленных целей военными методами, либо путем мирных переговоров.

Заявление Пескова раскритиковал сенатор Андрей Турчак. Он заявил, что комментарии официальных российских лиц должны нести ясность, а не вызывать «массу вопросов». «Значительные потери, это какие? А какие не значительные? А 8 лет жертв геноцида Донбасса — это была для нас просто трагедия? А теперь огромная трагедия?» — написал Турчак в своем Telegram-канале.

Минобороны России публиковало данные о потерях российских войск дважды за время военной спецоперации — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.

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