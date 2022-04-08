Абызов усомнился в существовании потерпевших по его делу

Дело рассматривается коллегией трех судей Преображенского суда в выездном формате в здании Мосгорсуда из-за большого количества участников процесса. Сегодня на первом заседании по существу прокурор огласил обвинительное заключение.
«Суть предъявленных обвинений мне непонятна. Я в речи гособвинителя так и не нашел ответ на вопрос, в хищении какого имущества я обвиняюсь, в чем выражалось хищение, а именно противоправное и безвозмездное изъятие чужого имущества. Какой ущерб был причинен собственнику похищенного имущества? В обвинительном заключении нет ни одного ответа на вопрос. Я себя виновным не признаю», — сказал Абызов.
Он счел, что текст обвинительного заключения — это «нагромождение юридических терминов». «Сомневаюсь в существовании потерпевших, живы ли они вообще, за все время, что идёт процесс, мы только слышим о них. Мне они кажутся виртуальными», — добавил Абызов.
Он обратил внимание на отсутствие в материалах «каких-либо претензий со стороны потерпевших компаний “Сибэко” и “РЭС”». «Такое в практике встречается редко», — добавил бывший чиновник.
Дело рассматривается в отношении 12 фигурантов: Абызова, Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан. Все обвиняемые находятся под стражей.
В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям УК РФ «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности», «Мошенничество в особо крупном размере», «Отмывание денежных средств», «Коммерческий подкуп», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».
По данным следствия, в 2012—2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний «Сибэко» и «Региональные электрические сети» 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмывании денег и активов, полагают в СК.