17:54 (мск), источник: ТАСС
Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в некоторых товарах Kinder
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил сальмонеллу в некоторой пищевой продукции Kinder, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
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«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о поступлении оперативной информации по международным информационным системам <…> о возможном обороте пищевой продукции Kinder, контаминированной Salmonella Typhimurium: kinder happy moments, kinder circus, kinder mix, kinder uovo maxi, kinder happy moments, kinder uovo maxi, schokobons, mix cross cat kinder, happy snack», — говорится в сообщении.