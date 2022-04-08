Адвокат Абызова заявил, что сумма ущерба по делу экс-министра составляет 4 млрд рублей

«Согласно предъявленному ему обвинению по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сумма хищения составила 4 млрд рублей. При этом и сам Абызов сегодня в суде, и его защита ранее неоднократно обращали внимание на то, что в предъявленном ему обвинении нет ни одного слова о причиненном кому-либо ущербе в результате хищения. Следствие утверждает, что у двух компаний — “Сибэко и “РЭС” — похищено 4 млрд рублей, но при этом эти акционерные общества не признаны потерпевшими по делу”, — сказал защитник.
По его словам, потерпевшими признаны три миноритарных акционера, обладавших в совокупности 0,03% акций этих компаний на общую сумму 1,365 млн рублей.
«Но у них ничего не похищено, акции остались в их собственности, права голосовать на собраниях и получать дивиденды их никто не лишал», — отметил Аснис.
«Что же касается суммы в 32 млрд рублей, то это сумма сделки по продаже “Сибэко”. Абызова обвиняют по этой сделке по ст. 289 УК РФ (»Незаконное предпринимательство«), сама сделка незаконной не признана. Обвинение состоит в том, что Абызов, якобы используя свое служебное положение, способствовал совершению этой сделки. Но в результате этой законной сделки ущерб никому причинен не был», — заключил защитник. Из материалов дела, оглашенных в пятницу в суде, следовало, что общая сумма ущерба, вменяемого Абызову и его сообщникам, составляет 36 млрд рублей.
Кроме экс-министра, по делу проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Абызов в 2012—2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства РФ. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Вину он не признает. В октябре прошлого года Гагаринский суд Москвы по гражданскому иску Генпрокуратуры обратил в доход государства денежные средства Абызова в размере более 32 млрд рублей.