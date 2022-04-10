В Курской области введут желтый уровень террористической опасности

В Курской области с 11 апреля вводится желтый, предпоследний уровень террористической опасности, написал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram. Причиной он назвал «возможные провокации со стороны украинских националистов».
В регионе установлены контрольные пункты наблюдения с военными и полицией, усилено патрулирование населенных пунктов.
Старовойт пояснил, что всего уровней опасности три: повышенный (синий), высокий (желтый) и критический (красный). Губернатор попросил граждан региона сохранять спокойствие и помогать спецслужбам.
Накануне Старовойт сообщил о минометном обстреле пограничного поста на границе Украины и Курской области. По его словам, инцидент произошел близ деревни Елизаветовка Глушковского района.
В результате обстрела никто не пострадал. Разрушений нет. Старовойт сообщил, что постоянно поддерживает связь с военными и ситуация в приграничных районах находится под контролем.