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17:44 (мск), источник: РБК

В Курской области введут желтый уровень террористической опасности

Это второй из трех уровней опасности. Роман Старовойт предупредил о возможных провокациях со стороны Украины. Накануне он сообщил, что под обстрел попал погранпункт.

В Курской области с 11 апреля вводится желтый, предпоследний уровень террористической опасности, написал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram. Причиной он назвал «возможные провокации со стороны украинских националистов».

В регионе установлены контрольные пункты наблюдения с военными и полицией, усилено патрулирование населенных пунктов.

Старовойт пояснил, что всего уровней опасности три: повышенный (синий), высокий (желтый) и критический (красный). Губернатор попросил граждан региона сохранять спокойствие и помогать спецслужбам.

Накануне Старовойт сообщил о минометном обстреле пограничного поста на границе Украины и Курской области. По его словам, инцидент произошел близ деревни Елизаветовка Глушковского района.

В результате обстрела никто не пострадал. Разрушений нет. Старовойт сообщил, что постоянно поддерживает связь с военными и ситуация в приграничных районах находится под контролем.

Тамерлан Гаджиев

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