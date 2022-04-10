Мирная жительница погибла при обстреле Украиной Новоайдара «Точкой-У»

«В результате обстрела населенного пункта Новоайдар погибла женщина 1991 года рождения», — говорится в Telegram-канале представительства.
Ранее в ЛНР заявили, что в 19:15 Новоайдар был обстрелян с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У».
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.