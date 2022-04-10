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23:28 (мск), источник: © РИА Новости

Мирная жительница погибла при обстреле Украиной Новоайдара «Точкой-У»

ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Женщина погибла в результате обстрела Новоайдара в Луганской народной республике украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Источник: РИА "Новости"

«В результате обстрела населенного пункта Новоайдар погибла женщина 1991 года рождения», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в ЛНР заявили, что в 19:15 Новоайдар был обстрелян с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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