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10:22 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украинские войска в Харьковской области сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

В ведомстве уточнили, что при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района танкисты подняли пушки вверх «и стрельбы никакой не было».

«У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят», — рассказал командир танковой роты Тимур.

По его словам, задача была взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг.

«Наступали на населенный пункт, шли в составе батальонно-тактической группы на своих танках, заходили вперед. Когда брали населенный пункт, они убегали и кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать», — добавил командир.

Как уточнили в Минобороны, в бою экипажи использовали естественные укрытия после стрельбы по бронетехнике противника.

Работу танков поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с ручными противотанковыми гранатометами и огнеметами.

Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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