Басурин заявил, что порт в Мариуполе освобожден на 80%

«Порт освобожден на 80%, оказывают еще сопротивление. Ну и оставшиеся пытаются все уйти в “Азовсталь”. [Комбинат] “Азовсталь” — это крепость в городе», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос ведущего о ситуации в Мариуполе.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили порядка 900 снарядов по территории ДНР за прошедшие три дня, три человека погибли, 91 ранены, сообщил Басурин. «За три дня порядка 900 снарядов. Это “Грады”, [снаряды калибром] 152, 122. Вот у нас за три дня 91 человек получил ранение, трое детей, трое погибших», — сказал он.
«Более 100 домов у нас частично или полностью уничтожены. Это Донецк, Ясиноватая, Горловка», — отметил он. Басурин также добавил, что самыми горячими точками в ДНР сейчас являются Донецк, Ясиноватая, Петровский и Кировский район, «Петровский район можно в какой-то степени сравнить с Мариуполем».