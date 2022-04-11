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10:24 (мск), источник: ТАСС

Басурин заявил, что порт в Мариуполе освобожден на 80%

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Заместитель начальника управления народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил в понедельник, что порт в Мариуполе освобожден на 80%.

Источник: РИА "Новости"

«Порт освобожден на 80%, оказывают еще сопротивление. Ну и оставшиеся пытаются все уйти в “Азовсталь”. [Комбинат] “Азовсталь” — это крепость в городе», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос ведущего о ситуации в Мариуполе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили порядка 900 снарядов по территории ДНР за прошедшие три дня, три человека погибли, 91 ранены, сообщил Басурин. «За три дня порядка 900 снарядов. Это “Грады”, [снаряды калибром] 152, 122. Вот у нас за три дня 91 человек получил ранение, трое детей, трое погибших», — сказал он.

«Более 100 домов у нас частично или полностью уничтожены. Это Донецк, Ясиноватая, Горловка», — отметил он. Басурин также добавил, что самыми горячими точками в ДНР сейчас являются Донецк, Ясиноватая, Петровский и Кировский район, «Петровский район можно в какой-то степени сравнить с Мариуполем».

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