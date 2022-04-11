Ученые впервые запечатлели на видео, как кальмары меняют окрас О необычной способности узнали практически случайно
Фоторепортажи
11Взрывная волна
35Прощание с Владимиром Жириновским
10:21 (мск), источник: © РИА Новости

Под завалами в доме в Ступино, где был взрыв газа, могут находиться люди

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Под завалами дома в подмосковном Ступино, где взорвался бытовой газ, могут оставаться жители, сообщил Следственный комитет в Telegram.

Источник: © РИА Новости

«Количество пострадавших уточняется. Под завалами, возможно, еще находятся люди», — говорится в публикации.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в результате ЧП погибли два человека, еще шестеро пострадали.

В свою очередь, в региональном Минздраве уточнили, что в Ступинскую больницу поступили четыре человека, двоих госпитализировали в состоянии средней тяжести, одного — в тяжелом, еще одного пациента отпустили лечиться амбулаторно.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ней может грозить до десяти лет заключения. Следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях.

Взрыв прогремел в 05:54 в квартире на четвертом этаже по адресу Центральный переулок, 4. В двух квартирах разрушены внутренние перегородки, на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. На третьем — перекосило стены, выбило окна, разрушилась перегородка.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков назвал потери среди российских военных на Украине огромной трагедией
'Пусть ЕС и платит': британцев возмутили очередные требования Зеленского
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь