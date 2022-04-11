Под завалами в доме в Ступино, где был взрыв газа, могут находиться люди

«Количество пострадавших уточняется. Под завалами, возможно, еще находятся люди», — говорится в публикации.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в результате ЧП погибли два человека, еще шестеро пострадали.
В свою очередь, в региональном Минздраве уточнили, что в Ступинскую больницу поступили четыре человека, двоих госпитализировали в состоянии средней тяжести, одного — в тяжелом, еще одного пациента отпустили лечиться амбулаторно.
По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ней может грозить до десяти лет заключения. Следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях.
Взрыв прогремел в 05:54 в квартире на четвертом этаже по адресу Центральный переулок, 4. В двух квартирах разрушены внутренние перегородки, на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. На третьем — перекосило стены, выбило окна, разрушилась перегородка.