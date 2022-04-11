На дне озера в Гватемале обнаружили город майя Специалисты смогли обнаружить остатки церемониальных центров, домов, стел и других сооружений на глубине от 12 до 20 м
Фоторепортажи
11Взрывная волна
35Прощание с Владимиром Жириновским
10:29 (мск), источник: © РИА Новости

«Калибры» уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские вооруженные силы уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300, поставленных Украине из Европы, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования “Калибр” на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил», — заявил генерал-майор.

Кроме того, в районе Успеновки вывели из строя радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300.

В минувшую пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что Братислава передала Киеву систему ПВО С-300. Как уточнил министр обороны республики Ярослав Надь, в ближайшее время страна получит от США уже четвертый комплекс системы Patriot.

Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия на Украину только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Песков назвал потери среди российских военных на Украине огромной трагедией
'Пусть ЕС и платит': британцев возмутили очередные требования Зеленского
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокаций с гибелью людей
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
МИД РФ заявил, что доказательства вины ВСУ в обстреле Краматорска налицо
Кремль понадеялся на скорое завершение спецоперации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь