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12:43 (мск), источник: © РИА Новости

Операция по освобождению ДНР будет интенсифицирована, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Операция по освобождению территории Донецкой Народной Республики будет интенсифицирована, направления, по которым необходимо ускорить шаги, обозначены, сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас операция будет интенсифицирована. Потому что чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения просто страдает, находясь в заложниках ситуации. У нас обозначены направления по которым необходимо ускорить определённые шаги», — сказал Пушилин, общаясь с представителями иностранных СМИ.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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