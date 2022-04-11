Российская армия взяла укрепленный рубеж ВСУ в Харьковской области

«Танковые экипажи Т-72Б3-М разгромили танковую и противотанковую линии обороны противника, ведя сложные бои. Захват и удержание населенного пункта позволили основным силам развить успех в наступлении», — уточнили в ведомстве.
После боя танкистам Западного военного округа на передовой вручили боевые государственные награды.
«Орденами Мужества награждены сержанты, старшины и офицеры танкового полка, проявившие мужество и героизм при овладении одним из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе», — заключили в Минобороны.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.