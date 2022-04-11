15:08 (мск), источник: © РИА Новости
Лавров назвал провокации в Буче и Краматорске возмутительными
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Провокации в Буче и Краматорске возмутительны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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«Провокации, я считаю, возмутительные. По Буче наши военные предъявили как хронологические аргументы, так и аргументы, которые связаны с видеоматериалами, и аргументы, связанные, извините за подробности, с положением трупов и с их внешним видом. Все, что только можно, было предъявлено», — сказал он в эфире телеканала «России 24».
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.