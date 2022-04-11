Посольство России направило ноту в МИД Польши из-за захвата здания

«Мы в этой связи немедленно направили ноту протеста в МИД Польши, в которой заявили о том, что участок, на котором находится объект, предоставлен нам польскими властями в 70-е годы. Польская сторона это соглашение не разрывала и является его стороной, соответственно для нее это соглашение по-прежнему является обязывающим. Здание и инфраструктура на этом участке построены еще советской стороной за свой счет для дипломатических целей и соответственно является объектом российской дипломатической недвижимости», — рассказал Андреев.
В понедельник во время захвата здания на месте присутствовал мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Его сопровождал посол Украины в Польше Андрей Дещица. Он заявил, что подал в МИД Польши просьбу, в которой выразил заинтересованность в долгосрочной аренде здания.
Посол России указал, что планы по заселению данного здания иллюзорны из-за его неудовлетворительного состояния.
«Что касается планов расселить там кого бы то ни было, то из-за обструкционистской позиции польских властей, которые много лет препятствовали оформлению этого объекта, как российской недвижимости, мы были лишены возможности его использовать, соответственно оно много лет находилось в состоянии заброшенности, запустения, деградировало и сейчас находится откровенно в аварийном состоянии. Я не знаю, кого там собираются селить, но на данный момент оно категорически непригодно для заселения кого бы то ни было. Там нужно проводить длительный и затратный ремонт», — пояснил он.
Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением «о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45». В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.