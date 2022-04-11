СК заведет дело на украинскую актрису за призывы к насилию против россиян

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в рекламном ролике озвучила призывы к насилию в отношении российских военных.
«На Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики запрещенной в России организации “Исламское государство”. В рекламе Курилец озвучивает экстремистские высказывания и с улыбкой перерезает мужчине горло серпом», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ролик был распространен в социальных сетях. СК России в рамках дела даст правовую оценку этому ролику.
В начале марта компания Meta (владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России) временно разрешила публиковать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине, и по отношению к руководителям России и Белоруссии. Об этом было написано во внутренней рассылке компании, попавшей в распоряжение Reuters.
Позднее пресс-секретарь Meta Энди Стоун опубликовал в Twitter скриншот рассылки. Из нее следует, что компания «временно разрешила формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наш запрет на призывы к насилию». Руководство Meta также подчеркнуло, что призывы к насилию против мирных россиян не допускаются.
11 апреля, компания продлила до 30 апреля действие исключений, которые позволяют украинским пользователям призывать к насилию над российскими военными.
Тверской районный суд Москвы 21 марта признал деятельность Меtа экстремистской и запретил ее за распространение материалов, содержащих призывы к осуществлению насильственных действий против россиян, а также нарушающих права россиян и несущих в себе угрозу конституционному строю страны.
Социальные сети компании Facebook и Instagram заблокировали в России 4 и 14 марта соответственно. СМИ должны маркировать Meta, Facebook и Instagram как организации, деятельность которых запрещена на территории России, и не могут демонстрировать их логотипы.