Украинские националисты пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды

«В Харькове в районе завода “Турбоатом” и общеобразовательной школы № 100 подразделения ВСУ и боевики националистических формирований оборудовали огневые позиции и разместили РСЗО», — сказал Мизинцев.
Он добавил, что в Славянске боевики территориальной обороны проводят карательные рейды для проверки местных жителей на предмет наличия у них «любых признаков пророссийских взглядов».
«Поводом для задержания являются обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, СМС и мессенджер-переписки с осуждением действующего режима, подписки в социальных сетях на российские каналы и другие», — уточнил Мизинцев.
Он рассказал, что задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками — в том числе убийством, групповым изнасилованием жен и дочерей.
Кроме того, боевики принуждают таких людей к оборудованию опорных пунктов и блокпостов и вымогают взятки от 500 до тысячи долларов за освобождение от таких работ.
«Десятки задержанных домой так и не вернулись, об их судьбах до настоящего времени ничего неизвестно», — добавил Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.