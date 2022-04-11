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19:04 (мск), источник: © РИА Новости

Польша обстреляла белорусский пункт пропуска Песчатка

МИНСК, 11 апр — РИА Новости. Польские силовики обстреляли белорусский пункт пропуска Песчатка, сообщил погранкомитет Белоруссии в Telegram.

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«В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также, силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения», — сообщает ведомство.

В погранкомитете сообщили, что «в ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики».

«Ранее, подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб. О пограничном инциденте проинформирована польская сторона», — сообщает погранкомитет.

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