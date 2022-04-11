Минпросвещения опубликовало основные правила русской орфографииОбщественное обсуждение проекта правительственного постановления продлится до 20 апреля
Фоторепортажи
7Переговоры России и Украины
11Пламенная борьба: как во Франции спасают виноградники
20:00 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили базовый лагерь «Правого сектора»* в Донецкой области

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области уничтожен базовый лагерь украинской неонацистской террористической организации «Правый сектор»* (запрещена в РФ), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации “Правый сектор”*, — сказал он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки. Видео
Financial Times оценила перспективу 'смерти' доллара
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокаций с гибелью людей
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
МИД РФ заявил, что доказательства вины ВСУ в обстреле Краматорска налицо
Кремль понадеялся на скорое завершение спецоперации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь